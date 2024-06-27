لديه عروض مغرية.. لاعب الأهلي المعار ينتظر حسم مصيره

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تطور جديد في مستقبل قندوسي مع الأهلي

قال عبدالهادي: "قال أحمد قندوسي عندما كنت ألعب بصفوف النادي الأهلي لم يكونوا يعتمدون على بشكل أساسي ولكن مستواى تطور كثيرا وأشارك مع منتخب الجزائر وإذا عدت يجب مشاركتي أساسيا".

وتابع: "أحمد القندوسي يمتلك عروض كبيرة وكثيرة جدا وقمت باثبات نفسي للجميع مع سيراميكا كليوباترا واخدت القاب افضل لاعب بالمباراة وانافس على لقب أفضل لاعبي الموسم وسجلت وصنعت أهداف ولا أمانع الرجوع للأهلي".

واختتم حديثه: "وأكد أحمد القندوسي أن في حالة الموافقة على مشاركته بشكل مستمر وأساسي سيعود للأهلي بالطبع بنهاية الموسم وهناك أندية بمصر على استعداد لدفع مليون دولار له ويملك عرض جزائري وكرواتي وقطري إذا لم يرغبون بعودته".