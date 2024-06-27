نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بيراميدز والأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 27- 6- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة المصرية عن مواعيد مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي تحديدا المباريات المثيرة والتي تكون قوية وشرسة سواء على مستوى الآداء الفني أو النتيجة. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم يحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري حتى الآن برصيد 62 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة. وجاء المصري في المركز الثالث برصيد 42 نقطة ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة. ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري حتى الآن. 1 - بيراميدز 62 نقطة 2 - الأهلي 54 نقطة 3- المصري 42 نقطة 4- إنبي 40 نقطة 5- سموحة 39 نقطة 6 - زد اف سي 38 نقطة 7 - مودرن فيوتشر 38 نقطة 8 - سيراميكا كليوباترا 37 نقطة 9 - الاتحاد 36 نقطة 10 - الزمالك 34 نقطة 11 - طلائع الجيش 34 نقطة 12 - الإسماعيلي 31 نقطة 13 - الجونة 31 نقطة 14 - البنك الأهلي 27 نقطة 15 - فاركو 25 نقطة 16 - بلدية المحلة 22 نقطة 17 - المقاولون العرب 19 نقطة 18 - الداخلية 18 نقطة