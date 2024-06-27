نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الخميس 27- 6- 2024.. من يتصدر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مباريات الدوري المصري الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة المحلية من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري المصري في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الخميس

يحتل حسام أشرف نجم بلدية المحلة صدارة جدول هداف الدوري المصري حتى الآن برصيد 12 هدف وجاء فيستون كالالا مايلي نجم براميدز في المركز الثاني برصيد 11 هدف.

جاء أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 7 أهداف كما يحتل ميدو جابر نجم المصري للمركز العاشر برصيد 7 أهداف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

1 - حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدف

2 - فيستون كالالا مايلي - براميدز - 11 هدف

3 - كريستوفاو باسينسيا - الاتحاد - 10 أهداف

4 - ياو أنور - البنك الأهلي والإسماعيلي - 9 أهداف

5 - حسام حسن - سموحة - 9 أهداف

6 - مصطفى عبد الرؤوف - زد اف سي - 8 أهداف

7 - أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا والجونة - 8 أهداف

8 - صديق أويجولا - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف

9 - محمد سالم - المقاولون العرب - 8 أهداف

10 - ميدو جابر - المصري - 7 أهداف

11 - أحمد سيد زيزو - الزمالك - 7 أهداف

12 - كريم بامبو - البنك الأهلي - 7 أهداف

13 - أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا- 7 أهداف

14 - إبراهيم عادل - براميدز - 7 أهداف