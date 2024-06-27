موعد مباراة أوروجواي وبوليفيا اليوم في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية مباراة أوروجواي وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

يتواجد منتخب أوروجواي وبوليفيا في المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وبنما.

يحتل منتخبي أوروجواي والولايات المتحدة الأمريكية المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 3 نقاط في حين يحتل منتخبي بنما وبوليفيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا رصيد من النقاط.



موعد مباراة أوروجواي وبوليفيا في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة أوروجواي وبوليفيا يوم الجمعة 28 يونيو 2024 على ملعب ماتلايف ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة لمباراة أوروجواي وبوليفيا

في كوبا أمريكا 2024

قناة Esport 3 الإسبانية:

تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة L’Equipe TV الفرنسية:

تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة Sport Italia الإيطالية:

تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا