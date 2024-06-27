نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والإسماعيلي اليوم بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة المصري والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

رفع نادي المصري ونادي الإسماعيلي شعار الروح الرياضية قبيل ديربي القناة، حيث نشر الحسابان الرسميان للناديين على شبكة التواصل الإجتماعي صورة تجمع لاعبي الفريقين مع التعليق: "أخوات للأبد.. خط واحد يربطنا".

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق الإسماعيلي وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على مركزه خلال المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري .

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.