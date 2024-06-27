نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساوثجيت يواجه موجة غضب جماهيرية رغم تأهل إنجلترا لثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، انتقادات شديدة من جماهير بلاده التي ألقت عليه أكواب الجعة وأطلقت صيحات الاستهجان على لاعبي المنتخب بعد التعادل السلبي الممل مع سلوفينيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

ساوثجيت يواجه موجة غضب جماهيرية

لم يقدم المنتخب الإنجليزي الأداء المقنع في مبارياته الثلاث الأولى في البطولة، بما لا يتناسب مع فريق مرشح للفوز باللقب. ورغم ذلك، تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط، بعد فوز صعب على صربيا 1-0، وتعادل مع الدنمارك 1-1، وأخيرًا التعادل السلبي مع سلوفينيا، مسجلًا هدفين فقط. تعود جزء من خيبة الأمل إلى تشكيلة ساوثجيت التي تزخر بالمواهب، بما في ذلك بعض أفضل المهاجمين في أوروبا، مثل جود بيلينغهام الذي قدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، وفيل فودن، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهاري كين، هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني.

بينما احتفل لاعبو وجماهير سلوفينيا بشكل صاخب في الطرف الآخر من الملعب بعد تأهلهم التاريخي إلى ثمن النهائي للمرة الأولى، قوبل ساوثجيت ولاعبوه بصيحات استهجان عندما توجهوا لتحية جماهير إنجلترا.

تعرض ساوثجيت لهجوم بأكواب الجعة التي لم تصبه لكنها أثرت على نفسيته، خاصة بعد أيام من الانتقادات من لاعبين إنجليز سابقين عقب التعادل المخيب أمام الدنمارك. وقال ساوثجيت، مناشدًا جماهير إنجلترا لخلق أجواء إيجابية حول المنتخب: "لم أر أي منتخب آخر يتأهل ويتلقى رد فعل مماثلًا. أنا فخور جدًا باللاعبين على الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمور".

وأضاف: "حافظ اللاعبون على رباطة جأشهم في المباراة رغم التحديات الكبيرة. أعادني ذلك إلى الأيام التي كنت ألعب فيها مع منتخب إنجلترا. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، لن ننجح إلا إذا كنا معًا ومتحدين. وظيفتي هي توجيه الفريق لتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم والبقاء على المسار الصحيح".