نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة وفيوتشر اليوم بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر لمواجهة نظيره فريق الجونة بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الجونة وفيوتشر فى الرابعة عصر اليوم الخميس فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد خالد بشارة.

اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة استعدادا لهذه المواجهة.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 26 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفا واستقبلت شباكهم 20.