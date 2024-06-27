نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رضا سليم من الرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم.. كولر يحسمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم المغربي الدولي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء.

حيث كشفت بعض التقارير الصحفية، عن رغبة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، في رحيل رضا سليم، بعدما خرج من حساباته وابتعد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

موقف رضا سليم من الرحيل عن الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر يرى أنه ليس من الضروري أن يرحل رضا سليم عن النادي الأهلي، وفي نفس الوقت لا يمانع رحيله في حال تلقي عرض مالي مناسب".

وتابع:" في حال تلقي رضا سليم عرض مميز من احد الاندية، فإن نسبة رحيله عن النادي الأهلي ستكون كبيرة جدا، وقد يرحل أيضا قبل نهاية الموسم".