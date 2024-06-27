نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الظاهر السقا: هذا الفريق الأقرب للتتويج بالدوري.. والأهلي والزمالك يتعاملان معاملة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن الفريق الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وعن الأزمة التي اشتعلت ببن نادي الزمالك واتحاد الكرة.

عبد الظاهر السقا يكشف الفريق الأقرب للتتويج بالدوري

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: " فريق بيراميدز يسير بخطى ثابتة نحو صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز".

وتابع:" المختلف في فريق بيراميدز هذا الموسم، هو روح اللاعبين، والتي تغيرت بشكل كبير عن المواسم الماضية، ولديهم حافز في الاستمرار بصدارة الدوري المصري ".

واوضح السقا في تصريحاته:" أما النادي الأهلي في حال فوزه بجميع المباريات في بطولة الدوري المصري، سيتفوق على بيراميدز بفارق نقطة واحدة، وهذا هو النادي الأهلي، عند منافسته على بطولة الدوري يبذل كل جهده للتتويج به".

وأشار عن أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة: " الأهلي والزمالك يتم معاملتهما معاملة خاصة، في كرة القدم".

وتابع:" نادي الزمالك عمره ما لعب الساعة 4 مثل باقي أندية الدوري المصري، والنادي الأهلي لعب مرة واحدة فقط في هذا الموعد، بينما خاض فريق الداخلية 15 مباراة".

واستكمل:" لدينا العديد من المشاكل في الكرة المصرية، وناديي الأهلي والزمالك لا يحصلان على كل شئ يطلبوه".

ثم اختتم عبد الظاهر السقا:" عندما كنت في نادي المصري البورسعيدي، كنت أرغب في تأجيل مباراة مع النادي الأهلي، بسبب وجود حالات كورونا عديدة في الفريق، وكان حينها يجب الرجوع إلى إدارة النادي، وحينها وافق سيد عبد الحفيظ على التأجيل، ثم تم رفض الأمر ولعبنا المباراة"