نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إسبانيا يحذر لاعبيه من "قاهر البرتغال" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ثمن مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، المواجهة أمام جورجيا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وأظهر أقصى قدر من الاحترام لمنافس يعمل على تحسين أدائه كثيرًا، وسيصل إلى مباراة الأحد المقبل بـ "حافز إضافي" بعد الفوز على البرتغال.

قال دي لا فوينتي: "لدينا أقصى قدر من الاحترام لمنافس عظيم يقدم بطولة رائعة وقد لعب اليوم مباراة رائعة بفوزه على البرتغال"، وذلك عقب علمه بأن جورجيا ستواجه إسبانيا في ثمن نهائي البطولة القارية.



وحذر قائلًا: "الخبرة التي عشناها في مواجهاتنا أظهرت أن أداءه تحسن كثيرًا، سيتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا حتى تكون لدينا فرصة في التأهل لربع النهائي".

وأشار مدرب "الماتادور" إلى أن الخطر الرئيسي الذي تواجهه إسبانيا من جانب جورجيا هو سرعتها في التحولات السريعة.

وأضاف: "غيروا النظام إلى حد ما ولكن ليس فكرة اللعب، لديهم لاعبون سريعون للغاية في الهجمات المرتدة، علينا التعامل بحذر شديد لأنهم لعبوا ثلاث مباريات في بطولة أمم أوروبا وقد وصلوا وهم يشعرون بطمأنية مصدرها أنهم تأهلوا بحافز إضافي من خلال التغلب على خصم عظيم مثل البرتغال، مما يجعلهم أكثر خطورة".