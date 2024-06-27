نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا في صفقة مدافع الدحيل القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة النادي الأهلي جهودها لتدعيم خط الدفاع بحسم صفقة يوسف أيمن، مدافع فريق الدحيل القطري، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تطورات إيجابية في مفاوضات الأهلي مع يوسف أيمن

وقال مصدر مطلع داخل النادي في تصريحات خاصة، إن الساعات الماضية شهدت تكثيف المفاوضات مع يوسف أيمن وإدارة نادي الدحيل لحسم التعاقد معه في أقرب فرصة.

أكد المصدر أن إدارة الأهلي طلبت التعرف على كافة مطالب اللاعب وإدارة ناديه، للبت فيها وحسم الصفقة، خاصة في ظل ضيق الوقت ولتفويت الفرصة على أي نادٍ آخر يرغب في التعاقد معه.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يخشون تكرار سيناريو زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الذي خطفه فريق سينت تروند البلجيكي خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن هناك تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة ناديه مع الإدارة الحمراء، وأن هناك تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية تقرب مدافع الدحيل من ارتداء قميص الأهلي في الموسم المقبل.

تسعى إدارة الأهلي لترميم خط الدفاع في الموسم الجديد بسبب احتمالية رحيل محمد عبد المنعم، وتكرار إصابات بعض لاعبي الخط الخلفي، أبرزهم محمود متولي وياسر إبراهيم.