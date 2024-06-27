نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة 100 ألف جنيه على الزمالك وخصم 3 نقاط من رصيده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة طلائع الجيش والداخلية:

إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.