نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عقوبة الزمالك بسبب القمة والأهلي يحسم أول صفقاته ويحدد 145 مليون لرحيل نجمه.. موقف رضا سليم من الرحيل وجلسة حاسمة لكولر ولجنة الخطيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 27-6-2024 في السطور التالية:

غرامة 100 ألف جنيه على الزمالك وخصم 3 نقاط من رصيده

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش والداخلية:

إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الأهلي والزمالك:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

الأهلي ينجح في ضم أول صفقات الصيف

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن نجاح مسئولو النادي الأهلي في إقناع مارسيل كولر مدرب الفريق بالتراجع عن موقفه السابق بعدم ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري وبات اللاعب على بُعد خطوة واحدة من ارتداء القميص الأحمر.

وقال محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية: رغم أن كولر سبق وتحفّظ على ضم مدافع الدحيل إلا أن فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد الذي انتقل للدوري البلجيكي جعل المدير الفني للأهلي يتراجع عن موقفه ويوافق على ضم يوسف أيمن.

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الأهلي يطلب 145 مليون لرحيل نجمه للدوري الكويتي

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن موافقة النادي الأهلي على رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق للدوري الكويتي حال وصول عرض رسمي من أحد الأندية هناك مقابل 750 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسمًا أو 3 مليون دولار ( 145 مليون جنيه) حال البيع النهائي.

وقال محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية: تلقى أفشة عرضًا من أحد أندية الدوري الكويتي خلال الأيام الماضية على سبيل الإعارة، وقام مسئولو هذا النادي باستطلاع رأي الأهلي في الاستغناء عن أفشة فرّحب مسئولو القلعة الحمراء بفكرة الاستغناء عن اللاعب سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

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الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا في صفقة مدافع الدحيل القطري

تكثف إدارة النادي الأهلي جهودها لتدعيم خط الدفاع بحسم صفقة يوسف أيمن، مدافع فريق الدحيل القطري، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مطلع داخل النادي في تصريحات خاصة، إن الساعات الماضية شهدت تكثيف المفاوضات مع يوسف أيمن وإدارة نادي الدحيل لحسم التعاقد معه في أقرب فرصة.

أكد المصدر أن إدارة الأهلي طلبت التعرف على كافة مطالب اللاعب وإدارة ناديه، للبت فيها وحسم الصفقة، خاصة في ظل ضيق الوقت ولتفويت الفرصة على أي نادٍ آخر يرغب في التعاقد معه.

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موقف رضا سليم من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم المغربي الدولي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء.

حيث كشفت بعض التقارير الصحفية، عن رغبة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، في رحيل رضا سليم، بعدما خرج من حساباته وابتعد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

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جلسة حاسمة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك جلسة حاسمة ستعقد بين لجنة التخطيط في النادي الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر خلال الساعات القادمة، وسيحضرها محمود الخطيب رئيس النادي.

أوضح شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" أن "الجلسة ستناقش عدة ملفات مهمة، أبرزها مستقبل اللاعب أنتوني موديست، حيث ستُبلغ لجنة التخطيط كولر بانتهاء عقده رسميًا في 30 يونيو، على الرغم من الحاجة لتعزيز خط الهجوم".