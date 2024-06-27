نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" موقفه النهائي من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف ادارة المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، من انضمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إلى المنتخب الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة.

موقف الأهلي النهائي من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قد طلب ضم ثنائي الأهلي محمد عبدالمنعم وامام عاشور لتدعيم المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقبلة، بجانب الثلاثي كريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن ادارة النادي رفضت نهائيا التفريط في خدمات امام عاشور وعبدالمنعم خلال الفترة المقبلة، لكنها لا تمانع نهائيا في الاستغناء عن الثلاثي كريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.

وأضاف، أن انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي سيتسبب في فقدان بطولة الدوري هذ الموسم، خاصة وأن الثنائي من أهم العناصر التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في تشكيلته الأساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدا الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.