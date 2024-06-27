نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، عرضا رسميا من إدارة الخلود السعودي، للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن المارد الأحمر تلقى عرضا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن التعاقد مع المالي اليو ديانج مقابل مليوني و500 ألف دولار.



وأضاف، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، كان قد أبدى موافقته على رحيل ديانج عن الأهلي، حال وصول عرض يتناسب مع شروط النادي.



وتابع، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في المفاوضات بين الناديين، وقد يتم حسم الصفقة حال الوصول لاتفاق نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، موضحًا أن الأهلي يرغب في الحصول على ما يقرب من 5 ملايين دولار، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب المالي.



ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدا الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.