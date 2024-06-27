نيمار يختار أقبح لاعب زامله في مسيرته

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نيمار دا سيلفا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال السعودي، عن أقبح لاعب لعب معه في مسيرته، واختاره من نادي ريال مدريد الإسباني.



نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الأسبق، لعب في البلوجرانا من 2013 حتى 2017، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ويرحل في صيف 2023 إلى الهلال السعودي.

نيمار الذي عانى كثيرًا من الإصابات، وتسببت في غيابه عن كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصف فينيسيوس جونيور بأقبح لاعب لعب معه، على سبيل المزاح.

في إطار بطولة كوبا أمريكا، تحدث البرازيلي في مقابلة مع ماتيوس جونزي، أحد المشاهير في البرازيل، والذي طرح عليه العديد من الأسئلة التي لا تتعلق بكرة القدم.

من بين الأسئلة كان سؤال يتعلق باللعبة، حول من هو اللاعب الأقبح الذي لعب معه نيمار في مسيرته.

اللاعب البرازيلي لم يرغب في البداية أن يسمي أي شخص وقال: "لقد لعبت مع الكثير من اللاعبين، لم أكن أريد حتى أن أقول قبيحًا، لكن يمكن القول أنه فينيسيوس".

وأضاف مازحًا: "فيني مجنون، الشخص المناسب لهذا الوصف، لكنه يعلم تمامًا كم أنا أحبه، أحبه أكثر من أي وقتٍ مضى لأنه يقودنا حاليًا في كوبا أمريكا".

نيمار لعب مع فينيسيوس جونيور بالمنتخب البرازيلي، ولكن لم يتمكن معه من قيادة المنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم 2022، وخرج السيليساو من دور الثمانية.