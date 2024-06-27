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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا على الطريق الصحيح.. ماركا: جورجيا خصم إسبانيا في اليورو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 27-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
نحن على الطريق الصحيح
لوكاكو للميلان " انا هنا "
تأثير كونتي
ديوكوفيتش ما بين المشاركة أو لا في ويمبلدون؟
٢- كورييري ديلو سبورت:
كونتي " انا اقرر "
دي لورينزو وكفارا سيبقيان
سباليتي يمكن ان يجري ٣ تبديلات في مواجهة سويسرا
تورام جونيور لليوفي
فيورنتينا يضغط من اجل كين
٣- ماركا:
حجزوا مقعدهم في باريس
جورجيا هو خصم اسبانيا
جدول مباريات الدور ال١٦ لامم اوروبا ٢٠٢٤
اتلتيكو يرفض عرض تشيلسي ب ٤٠ مليون من اجل سامو
كوبارسي، اليكس باييناوفيرمين في الاولمبياد
٤- آس:
المحطة التالية جورجيا
جدول مباريات الدور ال١٦
مواجهة نارية بين بلجيكا وفرنسا
فيرمين وبايينا في فريق الاولمبياد