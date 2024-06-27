الرياضة

الصحف الأوروبية| لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا على الطريق الصحيح.. ماركا: جورجيا​ خصم ​إسبانيا في اليورو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا على الطريق الصحيح.. ماركا: جورجيا​ خصم ​إسبانيا في اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 27-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
 

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

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نحن على الطريق الصحيح
لوكاكو للميلان " انا هنا "
تأثير كونتي
ديوكوفيتش ما بين المشاركة أو لا في ويمبلدون؟

 

٢- كورييري ديلو سبورت:

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كونتي " انا اقرر "
دي لورينزو وكفارا سيبقيان
سباليتي يمكن ان يجري ٣ تبديلات في مواجهة سويسرا
تورام جونيور لليوفي
فيورنتينا يضغط من اجل كين


 

٣- ماركا:

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حجزوا مقعدهم في باريس
​جورجيا​ هو خصم ​اسبانيا​
جدول مباريات الدور ال١٦ لامم اوروبا ٢٠٢٤
اتلتيكو يرفض عرض تشيلسي ب ٤٠ مليون من اجل سامو
كوبارسي، اليكس باييناوفيرمين في الاولمبياد

 

٤- آس:

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المحطة التالية جورجيا
جدول مباريات الدور ال١٦
مواجهة نارية بين بلجيكا وفرنسا
فيرمين وبايينا في فريق الاولمبياد

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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