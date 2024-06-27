نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا على الطريق الصحيح.. ماركا: جورجيا​ خصم ​إسبانيا في اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 27-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



١- لاجازيتا ديلو سبورت:



نحن على الطريق الصحيح

لوكاكو للميلان " انا هنا "

تأثير كونتي

ديوكوفيتش ما بين المشاركة أو لا في ويمبلدون؟

٢- كورييري ديلو سبورت:



كونتي " انا اقرر "

دي لورينزو وكفارا سيبقيان

سباليتي يمكن ان يجري ٣ تبديلات في مواجهة سويسرا

تورام جونيور لليوفي

فيورنتينا يضغط من اجل كين





٣- ماركا:



حجزوا مقعدهم في باريس

​جورجيا​ هو خصم ​اسبانيا​

جدول مباريات الدور ال١٦ لامم اوروبا ٢٠٢٤

اتلتيكو يرفض عرض تشيلسي ب ٤٠ مليون من اجل سامو

كوبارسي، اليكس باييناوفيرمين في الاولمبياد

٤- آس:



المحطة التالية جورجيا

جدول مباريات الدور ال١٦

مواجهة نارية بين بلجيكا وفرنسا

فيرمين وبايينا في فريق الاولمبياد