نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يواجه الإسماعيلي في ديربي القناة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الخميس بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يسعى أبناء بورسعيد في هذا اللقاء إلي الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل استعادة سلسلة الانتصارات وتعويض الخسارة خاصة عقب الهزيمة أمام سيراميكا كيلوباترا في المباراة الأخيرة بهدفين نظيفين.

ويأمل الإسماعيلي في مواصله انتصاراته من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد الإسماعيلي

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة في المقابل يتواجد الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة.