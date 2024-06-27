الأهلي يعلن فتح باب الاختبارات أمام اللاعبات الراغبات في إرتداء القميص الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، عن فتح باب الاختبارات أمام اللاعبات الراغبات، في تمثيل وإرتداء القميص الأحمر، والانضمام لفرق كرة القدم النسائية بالنادي، خلال الموسم الجديد المقرر انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل.

الأهلي يعلن فتح باب الاختبارات للكرة النسائية

ويجري النادي الأهلي اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهوبات، من أجل تكوين قطاع وقاعدة ناشئات لكرة القدم النسائية، حتى تكون نواة وامتدادًا للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعدما أعلن من قبل النادي الأهلي رغبته، في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز للسيدات وبطولتي الناشئات والبراعم.

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة ثلاث فرق، في مسابقات كرة القدم النسائية المختلفة بداية من الموسم الكروي المقبل 2024-2025، تماشيًا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

ويأمل الأهلي خلال الاختبارات من انتقاء اللاعبات القادرات، على مساعدة النادي ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، والهدف الأسمى هو بناء قاعدة ناشئات من اللاعبات المميزات، وعلى مستوى الفريق الأول تكوين قوام قادر على المنافسة، في جميع البطولات التي سيشارك بها النادي الأهلي مستقبلًا.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية نسخة 2024-2025، ليظهر بذلك المارد الأحمر للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ تكوينه، بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بعد 25 عامًا من انطلاقه المسابقة في مصر عام 1999.

ويولي مجلس إدارة الأهلي ملف كرة القدم النسائية اهتمامًا كبيرا، بعدما أصبحت أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة، من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث سيتم تخصص مقر النادي بالتجمع لتدريبات فرق قطاع الكرة النسائية.