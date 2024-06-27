الرياضة

17 عامًا و53 يومًا.. الإكوادوري بايز يصنع التاريخ في "كوبا أمريكا"

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح الإكوادوري كيندري بايز، أصغر لاعب يزور الشباك في بطولة كوبا أمريكا في القرن 21، بعدما سجل هدفًا من ركلة الجزاء، وهو في عمر 17 عامًا و53 يومًا، في انتصار فريقه على جامايكا 3-1، في ثاني جولات دور المجموعات.

17 عامًا و53 يومًا.. الإكوادوري بايز يصنع التاريخ في "كوبا أمريكا"
 

أضاف بايز الذي أصبح السبت الماضي حينما لعب أمام فنزويلا أصغر لاعب يشارك لأول مرة في كوبا أمريكا هذا القرن، رقمًا قياسيًا جديدًا لمسيرته الشابة بعدما سجل ذلك الهدف أمام جامايكا.

وسجل لاعب إنديبندينتي ديل فالي ركلة الجزاء بقدمه اليسرى في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الأول.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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