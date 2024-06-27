عاجل.. القادسية السعودي يعلن ضم ناتشيو فيرنانديز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي القادسية السعودي عن تعاقده مع ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد، لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي. وكان ناتشو قد أعلن قبل أيام عن إنهاء علاقته مع ريال مدريد، بعد قضاء 12 عامًا في صفوف الفريق الأول.

في بيان رسمي، أعلن ريال مدريد رحيل ناتشو فرنانديز بعد 23 عامًا قضاها مع النادي الملكي، حيث بدأ في صفوف الأكاديمية حتى وصل إلى الفريق الأول. خلال مسيرته مع الفريق، حقق ناتشو العديد من البطولات والألقاب.

القادسية السعودي يعلن ضم ناتشيو فيرنانديز

ظهر ناتشو في فيديو دعائي أثناء توقيعه لعقود الانضمام إلى القادسية السعودي، قائلًا: "القادسية أنا قادم". واستطاع ناتشو في الموسم المنقضي الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، محققًا الإنجازين كقائد للفريق الأبيض.

تأهل القادسية إلى الدوري السعودي للموسم المقبل 2024-2025، بعدما نجح في الصعود من دوري القسم الثاني متصدرًا البطولة. يسعى الفريق لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين، ويأتي تعاقده مع ناتشو كخطوة كبيرة نحو تحقيق طموحات الفريق في الموسم الجديد.