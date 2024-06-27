نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من ناتشو بعد انضمامه إلى القادسية السعودي وسبب رحيله عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ناتشو فيرنانديز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن ريال مدريد واختيار الدوري السعودي كوجهة جديدة له في الميركاتو الصيفي.

أعلن نادي القادسية، الذي صعد حديثًا إلى الدوري السعودي، عن تعاقده مع ناتشو قائد ريال مدريد السابق لمدة عامين حتى 2026.

في موسمه الأخير كقائد لريال مدريد، حقق ناتشو ثلاث بطولات: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.

سبب رحيله عن ريال مدريد

عقد ناتشو مع ريال مدريد كان سينتهي في 30 يونيو، وقرر الرحيل والانضمام إلى دوري روشن السعودي مع الفريق الصاعد. في مؤتمر صحفي مع منتخب إسبانيا الذي ينافس في يورو 2024، أوضح ناتشو سبب رحيله قائلًا: "لم يعد هناك أي لقب لأفوز به مع الملكي. كنت أحتاج إلى مغامرة جديدة وخبرة جديدة في دوري مختلف، لذلك انتقلت إلى القادسية في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، لم أرغب في مواجهة ريال مدريد مع أي فريق أوروبي آخر".

محاولات ريال مدريد

كشف ناتشو أن ريال مدريد حاول إقناعه بالبقاء، كما فعل في الموسم قبل الماضي، لكن الانتظار استمر حتى وقع مع القادسية.

وداع جماهير سانتياجو برنابيو

وعن عدم وداعه لجماهير سانتياجو برنابيو مثل زميله توني كروس، قال ناتشو: "كنت أعلم عندما قرر الاعتزال، أنني سأرحل أيضًا، ولكن لم أكن قد وقعت أي عقد مع القادسية حينها. هذا ما حدث".

الكرة الذهبية وأمنياته

وفيما يخص جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، تمنى ناتشو أن يفوز زميله كارفاخال بها ويقاتل للحصول عليها حتى النهاية.

تقييم مسيرته مع ريال مدريد

عبّر ناتشو عن سعادته بمسيرته مع ريال مدريد قائلًا: "لقد قاتلت طوال مسيرتي لأكون أساسيًا مع ريال مدريد، لكنني سعيد بما حققته مؤخرًا. لقد كان أهم موسم في حياتي". وعن الدوري السعودي، قال: "ربما لم نكن نعرفه خلال السنوات الماضية، لكن الآن هناك العديد من اللاعبين الجيدين هناك". وختم ناتشو تقييمه لمسيرته مع ريال مدريد قائلًا: "أعتبر نفسي واحدًا من أفضل اللاعبين، أعطي نفسي 10 درجات".