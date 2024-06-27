نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادِ سعودي يٌعلن التعاقد مع ناتشو من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادِ سعودي عن تعاقده مع ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد لتدعيم صفوف فريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.



وكان ناتشو قد أعلن منذ أيام عن إنهاء علاقته مع ريال مدريد والرحيل عن صفوف العملاق الإسباني بعد قضاء 12 عامًا في صفوف الفريق الأول.

وظهر ناتشو في فيديو دعائي أثناء توقيعه لعقود الانضمام إلى القادسية السعودي، قائلًا: "القادسية أنا قادم".

واستطاع ناتشو الفوز بـ لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي حاملًا للقبين كـ قائد للفريق الأبيض.

وتأهل القادسية إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل 2024-2025، بعدما استطاع الصعود من دوري القسم الثاني في صدارة البطولة.