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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، اليوم الخميس، أن بلجيكا خصمه في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" فريق عظيم.

وأثنى ديشامب على "المهارات الفردية الهجومية" الموجودة لدى بلجيكا عن كل من كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وجيريمي دوكو ولياندرو تروسار.

وقال في تصريحات للاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "بلجيكا من أكبر الفرق التي وصلت إلى ثمن النهائي، نعرف بعضنا جيدًا، ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لنا ولهم".

ديشامب: بلجيكا تمتلك مهارات فردية وهجومية عظيمة



وأضاف: "تابعنا مبارياتهم.. لديهم مهارات فردية كبيرة، خصوصًا في الهجوم، مثل دي بروين ولوكاكو ودوكو وتروسار".

وتابع: "أنهوا مجموعتهم في الوصافة، عانوا من بعض الصعوبات، لكنهم في النهاية من الفرق التي تطمح إلى الوصول بعيدًا".

واختتم: "شاهدنا مبارياتهم مع محللينا، لذا فقد درسنا كل التفاصيل الصغيرة، وعلينا أن نلعب بأقصى دوافعنا الممكنة".