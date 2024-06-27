نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاله إلى القادسية السعودي.. ماذا قدم ناتشو خلال رحلته التاريخية مع ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النجم الأسباني ناتشو الرحيل عن نادي ريال مدريد، بشكل رسمي بعد رحلة تاريخية داخل الميرنجي، ليخوض تجربة احتراف جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم ناتشو إلى نادي القادسية السعودي بعقد يمتد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

أرقام ناتشو مع ريال مدريد

خاض المدافع ناتشو مع ريال مدريد 475 مباراة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول في 2012، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 10 أهداف حاسمة.

وتوج مع ريال مدريد، بـ 26 لقبًا طوال مسيرته، حقق 6 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية 5 مرات، و4 ألقاب بطولة كأس السوبر الأوروبي.

فضلًا عن التتويج بطلًا للدوري الإسباني في 4 نسخ من البطولة، ولقبان لكأس الملك الإسباني، و5 بطولات كأس السوبر الإسباني.

وبخلاف ذلك هو يعد اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الجيل المتواجد حاليًا.