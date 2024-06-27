نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..نتائج قرعة تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فعاليات قرعة الدور الثالث والنهائي من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.



وتقام تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم، في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

وتُلعب مواجهات الجولة الأولى يوم 5 سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يوم 10 بالشهر ذاته، بينما تُلعب الجولتان الثالثة والرابعة يومي 10 و15 أكتوبر المقبل.

ثم تقام مواجهات الجولتين الخامسة والسادسة يومي 14 و19 نوفمبر، والسابعة والثامنة 20 و25 مارس 2025، وتتختم منافسات المجموعة بالجولتين التاسعة والعاشرة يومي 5 و10 يونيو 2025.

المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، العراق، السعودية، أوزبكستان، الأردن، الإمارات، عُمان، البحرين، الصين، فلسطين، قرغيزستان، كوريا الشمالية، إندونيسيا والكويت.

وسيتم تقسيم الـ 18 منتخبًا على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 6 فرق، صاحبا المركز الأول والثاني سيتأهلان مُباشرة لكأس العالم 2026.

بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة للمونديال مُباشرة.

وستقام مواجهة أخيرة بين وصيف المجموعتين، الفائز منها سيتأهل إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في كأس العالم.

نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المجموعة الأولى



-قطر

- إيران

-الإمارات

-كوريا الشمالية

-قيرغيزستان

-أوزبكستان

المجموعة الثانية



-كوريا الجنوبية

-العراق

-الأردن

-عمان

-فلسطين

-الكويت

المجموعة الثالثة



-اليابان

-أستراليا

-السعودية

-البحرين

-إندونيسيا

-الصين