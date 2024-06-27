نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقه مع ليفركوزن.. بايرن ميونخ يمدد عقد لاعبه لمدة 5 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في التوصل لاتفاق رسمي مع اللاعب جوسيب ستانسيتش لتمديد عقده مع الفريق لمدة أطول خلال الفترة القادمة.

بايرن ميونخ يمدد عقد ستانيشيتش

جاء إعلان بايرن ميونخ في بيان رسمي له مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد لاعبه جوسيب ستانيشيتش، حتى عام 2029 القادم.

وكان ستانيشيتش، قد قضى الموسم الماضي مع نادي باير ليفركوزن على سبيل الإعارة ليعود إلى مكانه الأساسي من جديد.

وقال بايرن ميونخ في بيان له: "مدد نادي بايرن ميونخ وجوسيب ستانيشيتش عقدهما حتى 30 يونيو 2029، يعود المدافع المولود في ميونيخ، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى بطل الدوري الألماني القياسي بعد إعارته إلى باير ليفركوزن الموسم الماضي".

وانضم ستانيشيتش إلى فريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا قادمًا من فورستنفيلدبروك في يناير 2017، حتى وصل إلى الفريق الأول وتألقه معه.