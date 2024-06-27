نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليون الفرنسي ينهي صفقة موسى نياكاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع نادي ليون الفرنسي أن ينهي التعاقد مع صفقة السنغالي موسى نياكاتي لاعب نوتنجهام فورست استعدادًا لبدء الموسم الجديد معه من أجل السعي للتتويج بالألقاب.

ليون ينهي صفقة ضم نياخات

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ليون نجح في الحصول على خدمات جوهرة نوتنجهام فورست وهو النجم البالغ من العمر 28 عامًا مقابل نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرته التقارير فإنه من المقرر أن يخضع نياكاتي إلى فحوصات طبية يوم الجمعة ثم يوقع عقد مدته أربع سنوات حتى يونيو 2028.

وسيكون تعاقد ليون مع موسى نياكاتي شيء مميز للغاية حيث أنه سيكون إضافة ضخمة للفريق خلال الفترة القادمة.

