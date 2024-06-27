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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني استجاب لطلب نجمه خوسيلو الأخير قبل رحيله عن الملكي في فترة الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد يلبي طلب خوسيلو الأخير

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن خوسيلو لم يرغب في وضع مستقبله بين أيدي ريال مدريد وإسبانيول الذي يمتلك عقده ولذلك تحرك وطلب من إدارة ريال مدريد تفعيل بند شراء العقد مقابل مليون و500 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خوسيلو لعب بقميص ريال مدريد في موسم للتاريخ بنظام الإعارة من إسبانيول وساعد الملكي على الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن إسبانيول أعلن في بيان رسمي أن ريال مدريد فعل خيار شراء عقد خوسيلو واتخذ الملكي تلك الخطوة من أجل خوسيلو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد فعل خيار الشراء من أجل تسهيل بيع خوسيلو للغرافة القطري، حيث كان إسبانيول سيصعب من فكرة رحيله.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المنتظر أن يحصل ريال مدريد على نفس المبلغ الذي فعل به خيار شراء العقد من إسبانيول من عملية بيع خوسيلو للغرافة.

جدير بالذكر أن خوسيلو سجل 15 هدف في 38 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات من بينها تسجيل 9 أهداف في الدوري الإسباني وهدفين في دوري ابطال أوروبا.

