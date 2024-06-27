نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يسقط أمام مودرن فيوتشر في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الجونة أمام مودرن فيوتشر وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز بهدفين نظيفين ليواصل النتائج الإيجابية.

أحداث المباراة

فيوتشر بدأ المباراة وعينه على الانتصار بهدف علي الفيل في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

واستطاع جوناثان نغويم زيادة الأهداف عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول ليؤكد المقدمة لناديه.

وحاول الجونة العودة مستغلا عامل الأرض والجمهور لكن النهاية كانت للضيوف.

وبهذه النتيجة احتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 41 نقطة بينما احتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

