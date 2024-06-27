سبب عدم مشاركة جارناتشو مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم مشاركة نجم فريق مانشستر يوناتيد أليخاندرو جارناتشو مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 التي تلعب الفترة الجارية.

ولم يحظى جوهرة الشياطين الحمر، بفرصة اللعب مع المنتخب في الكوبا وإظهار إمكانياته في ظل حصول لاعبين آخرين على مركزه في المنتخب.

سبب عدم مشاركة جارناتشو مع الأرجنتين

لم يبخل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني في الكشف سبب عدم مشاركة غارناتشو مع التانجو في كوبا أمريكا حتى الآن بشكل أساسي ولكن كشف السبب الرئيسي وراء ذلك.

وقال سكالوني:”كي يشارك جارناتشو مع نادي الأرجنتين لا بد من أن يخرج لاعب آخر، قد يبدو ذلك للجميع على أنه أمر سهل جدًا لكنه ليس قرارًا سهلًا بالنسبة لنا".

وأتم مدرب التانجو حديثه عن غياب جارناتشو عن تشكيلته الأساسية: "حتى الآن لم تتح له الفرصة بعد، لكننا نأمل أن يغتنم فرصته عندما تتاح له”.