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أحمد جودة - القاهرة - تأخر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في شوط اللقاء الأول من ديربي القناة المقام حاليا ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يتقدم على الإسماعيلي بهدف "الروج" في الشوط الأول

وشهد شوط اللقاء الأول بين الفريقين سيطرة للإسماعيلي على أحداث شوط اللقاء الأول من حيث الحصول على الإستحواذ، ولكن بلا فائدة تذكر.

حيث تمكن فريق المصري من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شوط اللقاء الأول في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعدما سددها فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لترتطم بمحمد دسوقي لتسكن شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعرض نجم الإسماعيلي عماد حمدي للإصابة في بداية اللقاء وخاصة عند الدقيقة 7 من زمن المباراة، ليحل محمد بيومي بدلا منه.

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري العام.

ويدير المباراة من الناحية التحكيمية الحكم الدولي محمد معروف، وتذاع المباراة بين الفريقين على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقلة الحصرية لمباريات الدوري المصري.

وبهذا الفوز حتى الآن أصبح المصري البورسعيدي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يظل الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

