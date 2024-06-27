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أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادًا للفترة المقبلة

قام الجهاز الفني بتقسيم البرنامج التأهيلي إلى فقرتين لمدة تقترب من 20 دقيقة، وتضمنت الفقرة الأولى إطالات وتدريبات تأهيلية متنوعة، في حين تضمن الجزء الثانى فقرة بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء التمرير فيما بينهم.

وقاد جواو ميجيل مخطط الأحمال هذه الفقرة وقام بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بكل لاعب، خلال أداء الفقرة البدنية.