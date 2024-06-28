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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه على إدارة الأبيض تحمل قراراتها، مُشيرًا إلى أنه يؤيد عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت القادم.

محمد صلاح: على إدارة الزمالك تحمل قراراتها.. وأؤيد عدم خوض مباراة سيراميكا



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة الزمالك وضعت النادي في موقف عليه أن تتحمله، وإلا أنها ستكون قد اتخذت قرارات عشوائية.. لست مع الزمالك أن يلعب مباراة سيراميكا كليوباترا".



وأضاف: "هل قام الزمالك باتخاذ قراره كي لا يلعب مباراة الأهلي فقط؟ هل هو خائف من الأهلي؟ قرار الزمالك مرتبط بقرارات، إذا تم تنفيذها قبل المباراة فليلعب".



وتابع: "الأهلي ليس طرفًا في أزمة الزمالك، هو قام بتنفيذ اللوائح بشكل جيد، واستقدم حكام أجانب، وقام بكل شيء لإنجاح المباراة، ولكن الزمالك لم يلعب".



وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "على اتحاد الكرة الإسراع لحل أزمات نادي الزمالك المشروعة، وإذا تم حل هذه الأمور فليلعب الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، ولكن إذا لم يتم حلها فأؤيد عدم خوضها".