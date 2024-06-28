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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على ضرورة رحيل الحارس محمد عواد حارس مرمى الأبيض عن الفريق، بنهاية عقده الذي من المقرر له أن ينتهي مع الموسم الحالي.

ميدو يطالب برحيل حارس الزمالك عن الفريق في أقرب وقت

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج "الهدف" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد: "محمد عواد فشل طوال السنوات الماضية أن يصبح الحارس الأساسي للزمالك لفترات طويلة".

وتابع: "قرار عدم التجديد لـ محمد عواد قرار جيد لا بد من تفعيله، والتعاقد مع حارس مرمى أخر برفقة محمد صبحي".

شدد ميدو على أن عواد غير قادر على الوصول لأفضل مستوى فني حيث أن مستواه الذهني والبدني غير مستقر وغير قادر على ثبات مستواه خلال المباريات.

واختتم: "محمد صبحي يجب التجديد له واستمراره، لأنه صغير في السن ولو في حالته وتركيزه سيكون الحارس الأساسي للزمالك".

