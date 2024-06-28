نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يطالب مجلس الإدارة برفض خوض مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك، عن الدعم القوي الذي يحظى به قرار النادي بعدم خوض مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تامر عبد الحميد: الزمالك متمسك بقرار عدم الخوض في مباريات الدوري دون عقوبات إلا خصم ثلاث نقاط"

أوضح عبد الحميد خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس أن مجلس إدارة الزمالك يظل ثابتًا في موقفه، مشددًا على أن القرار يعبر عن قوة النادي ووحدته الداخلية.

تابع نجم القلعة البيضاء أن الزمالك لن يتخذ قرارات تؤدي إلى هبوطه للدرجة الرابعة، مؤكدًا على أن العقوبات المحتملة لن تتجاوز خصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري.

أشاد نجم الزمالك بالدعم الكبير الذي يتلقاه النادي من جماهيره، معبرًا عن ثقته في تنفيذ مطالب النادي بشكل كامل وفق الوعود المقدمة.

