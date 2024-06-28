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أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بتقديم بعض النصائح إلى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك فقد المنافسة على اللقب.

ميدو يُشيد بنجله ويؤكد على أنه يستحق فرصة للدفع به خلال المباريات القادمة في الدوري

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج "الهدف" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد: "الزمالك حاليًا لا يريد شئ من الدوري، فقد المنافسة على اللقب، وتأكد مشاركته في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل ولن يشارك في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "ما المانع من الدفع بعدد من الناشئين خلال المباريات القادمة في الدوري؛ وذلك من أجل الاستفادة منهم للفترات القادمة".

وأضاف: "على جوميز أن يفوز مباراتين فقط، ثم يقوم بإراحة عدد من الأساسيين واللعب بعدد من الناشئين، الزمالك لديه عدد لاعبين جيد من الناشئين يستحق الحصول على فرصة في الفريق الأول لكرة القدم".

وأكد ميدو: "محمد السيد لاعب ممتاز جدًا وعمار ياسر ورفاعي والعديد من اللاعبين، يستحقوا أن يكون لهم فرصة".

واختتم مشيدًا بنجله: "علي أحمد حسام مهاجم فريق ٢٠٠٤، مهاجم جيد ولديه شخصية ولكني لم اتدخل نهائيًا لكي أفرضه على أحد".

