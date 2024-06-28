الرياضة

منتصر الرفاعي: محمود الخطيب سيكون سعيدًا بإلغاء الدوري لإراحة اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف منتصر الرفاعي، الناقد الرياضي، عن رغبة  محمود الخطيب رئيس النادي ،  في صدور قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري للموسم الحالي، بهدف إعطاء اللاعبين فترة راحة.

منتصر الرفاعي: محمود الخطيب سيكون سعيدًا بإلغاء الدوري لإراحة اللاعبين  

أشار الرفاعي  في تصريحات تلفزيونية،  إلى أن الخطيب سيكون سعيدًا جدًا بهذا القرار، معبرًا عن ذلك بـ "كان هيبقى مظئطط".

وأوضح الناقد الرياضي أن رئيس الأهلي يتمنى إلغاء الدوري لإراحة اللاعبين في الوقت الحالي، استعدادًا للموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بتساؤل حول سبب تسمية الرابطة لقرار الزمالك بالانسحاب، في حين تُعتبر قرارات الأهلي بالاعتذار.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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