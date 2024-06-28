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أحمد جودة - القاهرة -

كشف منتصر الرفاعي، الناقد الرياضي، عن رغبة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في صدور قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري للموسم الحالي، بهدف إعطاء اللاعبين فترة راحة.

منتصر الرفاعي: محمود الخطيب سيكون سعيدًا بإلغاء الدوري لإراحة اللاعبين

أشار الرفاعي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الخطيب سيكون سعيدًا جدًا بهذا القرار، معبرًا عن ذلك بـ "كان هيبقى مظئطط".

وأوضح الناقد الرياضي أن رئيس الأهلي يتمنى إلغاء الدوري لإراحة اللاعبين في الوقت الحالي، استعدادًا للموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بتساؤل حول سبب تسمية الرابطة لقرار الزمالك بالانسحاب، في حين تُعتبر قرارات الأهلي بالاعتذار.

