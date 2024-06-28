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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن نادي الزمالك مؤهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، على الرغم من التوترات مع اتحاد الكرة، شريطة سداد رسوم قدرها 10000 دولار.

عبدالناصر زيدان: الزمالك مؤهل للمشاركة في الكونفدرالية رغم الأزمات القائمة

وأضاف زيدان في برنامج "ملعب الشمس "أن هذا القرار يأتي وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي، ويستبعد النظر في عقوبات اللاعب خالد بوطيب.

وأشار زيدان إلى استمرارية حقوق الزمالك في المشاركة رغم التكهنات بخصوص إمكانية استبعاده من المسابقات الإفريقية المقبلة.

واختتم تصريحاته بأن مجلس إدارة النادي سيصدر قراره النهائي في الساعات القادمة، مؤكدًا على جاهزية الفريق لمباراته المقبلة أمام سيراميكا.

