نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب أمريكا يتلقى هزيمة مفاجئة أمام بنما في كأس كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، هزيمة مفاجئة على يد نظيره منتخب بنما، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس كوبا أمريكا.

حيث انطلقت مباراة منتخب أمريكا مع نظيره بنما، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أهداف مباراة منتخب أمريكا ضد بنما في كأس كوبا أمريكا

افتتح عند الدقيقة 22 من الشوط الأول؛ فلوريان بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي الهدف الأول بعد تسديدة رائعة.

ثم عادل اللاعب بلاكمان النتيجة لصالح مننخب بنما، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وأحرز اللاعب فاجاردو، نجم منتخب بنما الهدف الثاني في شباك المنتخب الأمريكي، عند الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني.

