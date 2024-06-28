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أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك أن عدم تطبيق عقوبات المادة 52 على نادي الزمالك بسبب قراره بعدم خوض مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تامر عبد الحميد: الزمالك لن يتعرض لعقوبات إضافية بسبب اعتذاره عن مباراة سيراميكا

أوضح عبد الحميد في حديثه لملعب الشمس، أن النادي لن يواجه أي عقوبات إضافية بخلاف خصم 3 نقاط، مؤكدًا أن اعتذار الزمالك كان متعلقًا بالمباراة الفردية وليس بالمسابقة بشكل عام.

وأكمل عبد الحميد أن هذا القرار يأتي في إطار الالتزامات القانونية والمنطقية، مشيرًا إلى أن الزمالك يسعى دائمًا للحفاظ على شفافية المنافسة والالتزام بالقوانين المحددة.

أشار نجم الزمالك إلى أن الفريق يرى في هذه اللحظة فرصة لتصحيح المسار وتحقيق التوازن داخل الرياضة المصرية.

واختتم حديثه قائلا أن مجلس إدارة الزمالك يعمل بجدية على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على استمرارية مشاركته النشطة في البطولات المحلية والقارية، مؤكدًا على التزام النادي بالقوانين الرياضية وتقديم الأداء المثالي في الميدان.

