نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أمريكا ضد بنما في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب بنما، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا.

أهداف منتخب أمريكا ضد بنما في كأس كوبا أمريكا

سجل في الدقيقة 22 من الشوط الأول؛ فلوريان بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي الهدف الأول بعد تسديدة رائعة.

ثم أحرز بلاكمان نجم منتخب بنما، هدف التعادل في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، في شباك المنتخب الأمريكي.

وسجل اللاعب فاجاردو، نجم منتخب بنما هدف الفوز الثاني في شباك المنتخب الأمريكي، في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني.

