نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة أمريكا في كوبا أمريكا 2024 عقب الهزيمة أمام بنما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب بنما، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس كوبا أمريكا.

مجموعة أمريكا في كأس كوبا أمريكا

ويقع المنتخب الأمريكي في المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا، مع منتخبات أورجواي، وبنما، بالإضافة إلى منتخب بوليفيا.

ويحتل المنتخب الأمريكي وصافة مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب بنما عند المركز الثالث بجدول الترتيب بنفس عدد النقاط.

ترتيب مجموعة أمريكا في كأس كوبا أمريكا

1- أورجواي 3 نقاط.

2- أمريكا 3 نقاط.

3- بنما 3 نقاط.

4- بوليفيا دون نقاط.

والجدير بالذكر أن المنتخب الأمريكي، من المقرر أن يواجه نظيره منتخب أوروجواي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا، يوم 2 يوليو المقبل.

