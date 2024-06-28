نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أمريكا القادمة في كأس كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره منتخب أوروجواي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا.

نتيجة مباراة أمريكا وبنما في كأس كوبا أمريكا

وتمكن منتخب بنما من تحقيق فوز مفاجئ على نظيره المنتخب الأمريكي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية من بطولة كأس كوبا أمريكا.

موعد مباراة أمريكا القادمة في كأس كوبا أمريكا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأمريكي، مع نظيره أورجواي، يوم 2 يوليو المقبل الموافق الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ترتيب مجموعة منتخب أمريكا في كأس كوبا أمريكا

1- أورجواي 3 نقاط.

2- أمريكا 3 نقاط.

3- بنما 3 نقاط.

4- بوليفيا دون نقاط.

