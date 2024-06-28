نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة 28- 6- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة المصرية مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي تكون فيه العديد من المباريات المثيرة والتي تكون قوية وشرسة سواء على مستوى الآداء الفني أو النتيجة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة 28- 6- 2024

مازال بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري المصري حتى الآن برصيد 62 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وجاء المصري في المركز الثالث برصيد 42 نقطة ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري حتى الآن..

1 - بيراميدز 62 نقطة

2 - الأهلي 45 نقطة

3- المصري 42 نقطة

4- مودرن فيوتشر 41 نقطة

5- إنبي 40 نقطة

6 - سموحة 39 نقطة

7 - زد اف سي 38 نقطة

8 - سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

9 - الاتحاد 36 نقطة

10 - الزمالك 34 نقطة

11 - طلائع الجيش 34 نقطة

12 - الإسماعيلي 31 نقطة

13 - الجونة 31 نقطة

14 - البنك الأهلي 27 نقطة

15 - فاركو 25 نقطة

16 - بلدية المحلة 22 نقطة

17 - المقاولون العرب 19 نقطة

18 - الداخلية 18 نقطة