نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. توك سبورت: باريس سان جيرمان يفكر في ضم ماركوس راشفورد وذا أثليتك: ماسون جرينوود يفضل الانتقال إلى مرسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 28-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يفكر باريس سان جيرمان في اتخاذ خطوة للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ويمكنه تكثيف سعيه إذا تلقوا التشجيع بأن اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 26 عامًا منفتح على الانضمام إليهم. (توك سبورت).

فشل مانشستر سيتي في خطوة متأخرة في اختطاف انتقال المهاجم مايكل أوليس البالغ من العمر 22 عامًا إلى بايرن ميونيخ من كريستال بالاس. (فوتبول انسايدر).

يريد تشيلسي المدافع البرازيلي موريلو البالغ من العمر 21 عامًا من نوتنغهام فورست، والذي تقدر قيمته في سيتي جراوند بـ 70 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن يعرض قلب الدفاع الإنجليزي تريفوه تشالوبا، 24 عامًا، كجزء من أي صفقة. (الصن).

تشيلسي يستهدف ضم ديوسبري هول

تواصل تشيلسي مع ليستر سيتي بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا كيرنان ديوسبري هول، والذي من المفهوم أنه يريد الانتقال إلى البلوز فقط إذا غادر الثعالب. (ذا أثليتك).

وافق برايتون على صفقة مبادلة مع ليستر سيتي مقابل ديوسبري هول والتي تضمنت لاعب خط الوسط البولندي جاكوب مودر ورسومًا للثعالب، قبل أن يُظهر تشيلسي اهتمامًا. (فابريزيو رومانو)

برينتفورد مهتم أيضًا بـ هول، الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليون جنيه إسترليني من قبل ليستر سيتي. (ديلي ميل)

وانضم تشيلسي أيضًا إلى توتنهام في السباق للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي أرشي جراي، 18 عامًا، من ليدز. (تلجراف)

يُعتقد أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماسون جرينوود يفضل الانتقال إلى مرسيليا على خياراته الأخرى، حيث تم ربط اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا مع يوفنتوس ولاتسيو ونابولي وفالنسيا وبنفيكا. (ذا أثليتك)