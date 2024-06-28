نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي
خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - فخري لاكاي
خط الهجوم: فيستون ماييلي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر.