تشكيل البرازيل المتوقع أمام باراجواي في كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم اللاتينية مباراة البرازيل وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024

من المقرر أن تقام مباراة البرازيل وباراجواي يوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب اليجانت في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يتواجد منتخب البرازيل وباراجواي في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي كولومبيا وكوستاريكا.

يحتل منتخب كولومبيا المركز الأول برصيد 3 نقاط بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة في حين يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وجاء منتخب باراجواي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام باراجواي