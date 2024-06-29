نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الداخلية بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الداخلية اليوم السبت بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.



وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا على ستاد الإسكندرية.



التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الداخلية



ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:



المهدى سليمان في حراسة المرمى، هشام صلاح، محمد الصالح،وخالد صبحى،فوزى الحناوى،خالد الغندور وناصر ناصر،محمد محمود، إبراهيم حسن،أحمد عادل ميسى،مابولولو.



ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة، في المقابل يأتي الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد18 نقطة.

