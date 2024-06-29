فرد أمن واقعة إمام عاشور يفجر مفاجأة عن أسطورة منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - فجر فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور لاعب الأهلي، مفاجأة عن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق متهما إياه بالإساءة له.

وزعم فرد الأمن في التحقيقات، أن أحمد حسن حاول التواصل معه للصلح بينه وبين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ولكن الأخير رفض واتهمه بالإساءة.

فرد أمن واقعة إمام عاشور يتهم أحمد حسن بالإساءة

وقال فرد الأمن إن أحمد حسن قال ببرنامجه إن إمام عاشور عرض أمولا على المجني عليه وقت حدوث الواقعة، قائلا: “قال إني أخدت فلوس من اللاعب وقت الواقعة ودا محصلش”.

وتابع فرد الأمن في أقواله، أن لاعب منتخب مصر تواصل معه لمحاولة الصلح بينه وبين إمام عاشور ثم تفاجأ بهجومه له واتهامه بأنه تلقى أمولا من اللاعب المتهم بالتعدي عليه بالضرب.